Scontro in via Lumignacco: 4 le persone ferite

UDINE – Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di mercoledì primo maggio, in via Lumignacco a Udine. A scontrarsi sono state due auto, una Panda e una Yaris: quattro le persone rimaste ferite, tutte trasportate in ospedale per accertamenti.

Ancora da chiarire le cause del sinistro. Da quanto si è potuto sapere la Panda, condotta da una donna, stava per immettersi in tangenziale quando si è scontrata con la Yaris che procedeva da Udine verso Lumignacco (a bordo c’erano due donne e un uomo).

In seguito all’impatto la Yaris si è cappottata su un lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.