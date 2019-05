Al via il corso per volontari di sportello: 'Cohousing - Vivere Insieme'

Si svolgerà nel prossimo mese di maggio, promosso dalla Casa del volontariato, con il patrocinio della regione Friuli Venezia Giulia, dell’Azienda sanitaria 5, dell’associazione Volontari e Amici prendersi cura e del Centro servizi volontariato Fvg, il corso per volontari di sportello: Cohousing - Vivere Insieme - Informare per Aiutare.

Il corso

Il corso gratuito, è aperto a tutti i volontari e ai cittadini interessati. Questa nuova iniziativa utilizzerà i dodici sportelli informativi già attivi negli ospedali, distretti socio sanitari e farmacie. Sono quattro gli incontri previsti dal corso che si svolgeranno nella sala della Bcc in via Mazzini 47 a Pordenone dalle 9.30 alle 12.30.

L'8 e il 15 maggio

Si inizierà l’8 maggio con il tema 'Cohousing: Le nuove forme del vivere insieme'. I relatori saranno Ludovico Foscari presidente Casa del volontariato, Eligio Grizzo Assessore alle politiche sociali del comune di Pordenone, Alessandra Zannier Presidente Coop Acli Pordenone e Sandra Conte vicepresidente Casa del volontariato. Il 15 maggio si parlerà di 'Info anziani: Il Volontariato allo Sportello', con gli interventi di Mauro Marin responsabile distretto urbano Noncello, Maria Rosa Petris coordinatrice di sportello, Emilio Badanai Scalzotto farmacista e la testimonianza volontari di sportello.

Gli incontri del 22 e 29 maggio

Quindi il 22 maggio il corso proseguirà con l’incontro dedicato a 'L’Abitare Sociale' che vedrà come relatori Giuseppe Vaccher Presidente Casa Betania di Pordenone, Tatiana Pillot Responsabile emporio solidale Caritas, Viviana Cadamuro, presidente dell'associazione Sorgente dei Sogni e la testimonianza di volontari di Ssortello. La comunità solidale sarà invece il tema che verrà affrontato il 29 maggio prossimo, con i relatori Daniele Cipone presidente dell'associazione Demaison onlus di Udine, Carlotta Galli assistente sociale Responsabile del servizio minori di Pordenone, Giovanna Grillo D’Aniello dell'assistenza riabilitativa Aas5, assieme alla voce dei volontari e delle testimonianze dei volontari di sportello. Sempre nella stessa giornata alle 12 il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, consegnerà gli attestati.

Dove iscriversi e trovare tutte le informazioni?

Per avere ulteriori informazioni e per le iscrizioni gli interessati possono rivolgersi allo 043420042 - oppure al numero 340 1004102. Sarà possibile inviare e-mail all'indirizzo: segreteria@casadelvolontariatopn.org - Per tutte le informazioni: www.casadelvolontariatopn.org