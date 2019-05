Stop all'accoglienza diffusa: 250 migranti trasferiti alla Cavarzerani

UDINE - È cominciato il trasferimento di oltre 250 migranti da case e alberghi in cui erano alloggiati in provincia di Udine all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Il trasferimento, coordinato dalla Prefettura, durerà alcuni giorni e secondo quanto si è appreso è dovuto alla scadenza del contratto con le precedenti associazioni (Oikos e centro Balducci) che avevano finora in carico la loro accoglienza. In Prefettura hanno spiegato che il soggiorno nell'ex caserma, in particolare per le famiglie con bambini, durerà il tempo necessario a effettuare gli adempimenti per trasferire nuovamente i migranti nelle strutture che saranno messe a disposizione dalle nuove associazioni che hanno vinto la relativa gara.

La preoccupazione del centrosinistra

Una circostanza che preoccupa alcuni esponenti di centrosinistra, e in particolare Monica Paviotti, delegata alle tematiche dei migranti nella segreteria regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, consigliera regionale Pd, Sara Rosso, consigliera comunale Pd, Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg e Federico Pirone, consigliere comunale di Progetto Innovare. «Non può essere azzerata dall’oggi al domani l'esperienza positiva dell’accoglienza diffusa di famiglie con bambini piccoli e scolarizzati, di donne incinte e di persone vulnerabili che da tempo vivono sul nostro territorio. Si tratta di un modello di accoglienza positivo che - spiegano - aveva funzionato, per stessa ammissione dei prefetti, e il cui smantellamento lascia fortemente preoccupati. La caserma Cavarzerani infatti è un hub che dovrebbe gestire solo la prima accoglienza e le situazioni di emergenza. Trasferire in una struttura adibita a tale scopo, per quanto attrezzata, persone fragili, vulnerabili e con problemi di salute, può portare a situazioni di disagio ulteriore se non di pericolo per le stesse persone accolte».

Chiesto un incontro al prefetto

Pertanto, gli esponenti del Pd, di Open e di Innovare chiedono «un incontro urgente con il Prefetto di Udine al fine di conoscere le intenzioni del rappresentante del Governo per il prossimo futuro. Con l'auspicio che sia trovata al più presto una soluzione rispettosa della dignità e delle esigenze di sicurezza delle persone umane».