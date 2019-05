Confcommercio Udine lancia gli Shopping days di primavera

UDINE - Ritornano, da venerdì 10 a domenica 12 maggio, gli Shopping days di primavera promossi da Confcommercio Udine. Tutto come nella tradizione: l’associazione dei commercianti ripropone un evento di lunga data, con la garanzia della professionalità degli operatori associati e della qualità dell’offerta nel contesto del centro città. «Come sempre la scelta sarà tra uno sconto predeterminato su tutti i prodotti o sull’individuazione di una serie di articoli da 'lanciare' in questa particolare occasione – fa sapere il presidente mandamentale Giuseppe Pavan –. Le percentuali di sconto oscilleranno mediamente fra il 15 e il 30%. I commercianti sono pronti ad aiutare i clienti all’acquisto più conveniente. Da parte nostra l’invito è all’apertura dei negozi per un impulso importante all’attività emporiale cittadina».

Confcommercio ricorda ai suoi associati che, in occasione di ogni vendita scontata, la merce sulla quale viene praticato il ribasso deve essere distinta rispetto a quella venduta a prezzo pieno e i cartellini devono indicare il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Non è invece più necessario effettuare comunicazioni al Comune che va invece interpellato sulle tariffe da applicare a eventuali messaggi pubblicitari.