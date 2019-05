Bimbo di 11 anni da Udine raggiunge Lignano in bici

LIGNANO SABBIADORO - Per lui si è trattato una vera e propria avventura in stile Goonies. Partito da Udine in sella alla sua bicicletta, in poco più di cinque ore ha raggiunto Lignano. Sono stati alcuni passanti, vedendolo girovagare verso le 20, ad avvisare i carabinieri.

Così si è scoperto che i genitori lo stavano cercando da ore, dopo che il bambino era uscito di casa dicendosi intenzionato ad andare a giocare a pallone nel campetto della zona. Invece l'11 enne, cartine alla mano, voleva raggiungere Lignano.

Fortunatamente tutto è andato bene e i carabinieri, dopo aver accolto il giovane esploratore in caserma, hanno atteso l'arrivo dei genitori.