UDINE - Tra le decine di interventi che ogni giorno si trovano a effettuare i carabinieri di Udine, c'è anche quello per calmare una donna poco soddisfatta dal taglio di capelli.

E' accaduto in via Leopardi, dove una cliente ha iniziato a inveire contro la parrucchiera al termine di un taglio.

La situazione, a causa del look non desiderato, rischiava di degenerare, e per questo sono stati chiamati i militari dell'Arma. Giunti sul posto i carabinieri sono riusciti a riprotare la calma.