Cade dal tetto della sua azienda e muore poco dopo in ospedale

ZOPPOLA – E’ precipitato dal tetto della sua azienda, la Mide Srl, nel pomeriggio di giovedì 2 maggio. La copertura, però, ha ceduto e l’uomo, Denis Borean, 42 anni, ha fatto un volo di otto metri, ferendosi in modo grave. Il suo cuore ha smesso di battere qualche ora dopo all’ospedale di Udine, dov’era stato ricoverato.

L’incidente è avvenuto attorno alle 15 in via Mortalas a Orcenico Inferiore. Borean era salito sul tetto per controllare alcuni interventi di riparazione in corso. Qualcosa però è andato storto, e la copertura ha ceduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elicottero, i vigili del fuoco, i carabinieri. Borea lascia la moglie e i tre figli.