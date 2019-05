Malattie infiammatorie croniche dell'intestino: incontro 'medici-pazienti'

PORDENONE - La prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali ha ormai raggiunto valori che si avvicinano a quella della malattia celiaca, una persona su duecento. Ciò ha determinato negli ultimi anni, un investimento di risorse sempre più cospicuo, per il più ampio utilizzo di farmaci efficaci ma costosi, i così detti 'biologici', ma anche per la necessità di personale dedicato, medico e infermieristico.

Il commento

«La struttura complessa di gastroenterologia dell'ospedale di Pordenone - evidenzia a riguardo il direttore della struttura, Piero Brosolo -, da anni si occupa della diagnosi e del trattamento di queste patologie e recentemente si è dotata, unica in regione, di una struttura operativa semplice dedicata specificamente alle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, all'interno della quale operano ben quattro medici, oltre a un ambulatorio psicologico di supporto ai pazienti. L'esperienza acquisita negli anni, la disponibilità di un ambulatorio infusionale dedicato e di un reparto di degenza, hanno permesso il trattamento anche di casi complessi, tali da richiedere talora anche un supporto chirurgico. Conseguentemente anche l'esperienza chirurgica in è talmente maturata da fornire un supporto operativo adeguato a una casistica che è la più rappresentativa in regione».

L'incontro

La fattiva collaborazione con l'associazione Amici, che raccoglie i pazienti affetti da queste patologie, ha permesso la programmazione di un incontro medici/pazienti in programma l’11 maggio alle 9.30 nella sede della biblioteca civica di Pordenone. Coordinatori dell’incontro saranno Piero Brosolo Direttore Sc gastroenterologia di Pordenone e RaffaeIe Campanella presidente Amici Fvg. Moderatore Renato Sablich della gastroenterologia dell’ospedale di Pordenone.