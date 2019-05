Scontro auto-bici in città: due persone finiscono in ospedale

UDINE – Due ciclisti sono finiti in ospedale, nella giornata di giovedì 2 maggio, dopo essere stati coinvolti in altrettanti incidenti. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale di Udine.

Il primo sinistro si è verificato alle 12.45 in viale Palmanova, all’intersezione con via Pietro Brazzà. Una Fiat 500 condotta da una donna di 70 anni, all’interno della rotatoria, ha urtato la bicicletta con in sella una 40enne di Udine. Quest’ultima è finita a terra ed è stata costretta a ricorrere alle cure del 118. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo, alle 13 in via Sant’Agostino. Una Volkswagen Polo con alla guida un 69enne di Udine si è scontrato con una bicicletta condotta da un 17enne. L’auto proveniva da piazza Promo Maggio e procedeva su via Sant’Agostino in direzione piazzale Del Din quando, giunta all’altezza del civico 7, per cause in corso di accertamento, ha urtato la bici che arrivava dal senso di marcia opposto. Il 17enne è finito a terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato comunque accompagnato per accertamenti in ospedale.