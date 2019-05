Summer School: la 'scuola' per sindaci, assessori e consiglieri locali

PALUZZA - La visione strategica dello sviluppo territoriale e la contestualizzazione degli obiettivi della strategia dello sviluppo sostenibile Onu a livello locale, l’analisi delle potenzialità e limiti di un territorio per fare una pianificazione strategica e politiche pubbliche integrate possibili, l’individuazione dei programmi comunitari coerenti con gli obiettivi di sviluppo locale e macro-progettazione su bandi a finanziamento europeo, l’importanza della governance multilivello e dei partenariati e la valutazione delle politiche pubbliche di sviluppo locale. Questi sono alcuni degli argomenti su cui potranno confrontarsi i ventisei amministratori locali del triveneto che parteciperanno alla terza edizione di Summer School, che si terrà, per la prima volta, dall’1 al 6 settembre 2019 a Paluzza nella struttura formativa regionale del Cesfam.

La 'scuola' per sindaci

Una 'scuola' per sindaci, assessori e consiglieri comunali che quest’anno sarà interamente dedica al tema 'Strategie di sviluppo locale e progetti europei' e a cui si potrà accedere solo dopo aver fatto domanda tramite bando pubblico, scaricabile dal sito di Aiccre e Anci Fvg. La scadenza per la presentazione delle candidature è l’8 luglio 2019. Il progetto si rivolge agli amministratori comunali del Friuli Venezia Giulia ma è aperto anche alla partecipazione di amministratori degli enti locali provenienti dal Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento. L’iniziativa è stata presentata nella mattina del 2 maggio alla presenza di Mario Pezzetta presidente Anci Fvg, Franco Brussa presidente Aiccre Fvg, Paolo Rosso per Ocse, Claudio Cressati presidente di Informest e Gianni Ghiani per Compa Fvg. Con le conclusioni affidate a Roberto Roberti, assessore enti Locali Regione Fvg.

La progettazione, una scelta vincente

«Un corso intensivo di formazione residenziale - ha spiegato Mario Pezzetta di Anci Fvg - volto non solo a trasmettere conoscenze, ma anche a facilitare uno scambio di esperienze sulle politiche di sviluppo di area vasta anche pensando che in molti dei Comuni della regione ci sarà un cambio al vertice il prossimo 26 maggio". «Un’esperienza formativa - ha concluso l'assessore Roberti - che riguarda gli amministratori del Fvg che hanno la necessità di mantenere l’autonomia dei propri comuni, ma anche di fare rete per risolvere problemi sovra comunali o per recepire al meglio i progetti europei. Nello specifico questa edizione aiuterà i partecipanti a comprendere al meglio cosa sia la progettazione europea e come usufruirne, affrontando questa tipologia di progetti insieme ad altri amministratori locali».

L'iniziativa

La Summer School è un corso intensivo di formazione residenziale volto non solo a trasmettere conoscenze, ma anche a facilitare uno scambio di esperienze tra sindaci, assessori e consiglieri locali del Friuli Venezia Giulia insieme a rappresentanti del vicino Veneto e del Trentino sulle politiche di sviluppo di area vasta. La terza edizione, traendo spunto e insegnamento dall'esperienza degli anni precedenti, seguirà lo stesso percorso concettuale, con l'obiettivo di allargare la comunità regionale degli amministratori locali, in primo luogo del Fvg, ma anche nel Triveneto, in grado di veicolare una nuova cultura di governo pubblico dello sviluppo locale. Parliamo di un ampio e articolato progetto formativo che ha il suo clou in questa settimana, ma che si compone di vari momenti finalizzati all’acquisizione di competenze e allo scambio di conoscenze e buone pratiche tra amministratori degli enti locali su strategie, politiche e possibili progetti di sviluppo locale. Il progetto nasce per volontà congiunta di Anci Fvg e Aiccre che si avvalgono della collaborazione qualificata di Ocse e di Informest.

Rafforzamento dell'esperienza di scambio tramite la 'Comunità di Pratica'

Con il supporto del centro Oecd di Trento, verrà strutturato un percorso per lo sviluppo della 'Comunità di Pratica' degli amministratori locali la cui continuità sarà garantita da una piattaforma on-line che consentirà ai partecipanti delle tre edizioni della Summer School (circa settanta amministratori) di interagire oltre gli incontri in presenza. Lo sviluppo di una Community corrisponde alla richiesta e all’esigenza rappresentata dai partecipanti alla Summer School e al primario interesse di dare continuità nel tempo al processo di acquisizione di conoscenze e di accumulo di esperienze.