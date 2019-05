Il 4 maggio la presentazione del nuovo cd-ep degli Aritmia

UDINE - Il Circolo culturale 'Quintino Sella' e l’Angolo della Musica-Libreria Mondadori di Udine, propongono l’ultima iniziativa musicale primaverile: la presentazione del cd-ep 'Sono solo canzoni', realizzato dalla rock band friulana degli Aritmia. Il tutto si svolgerà sabato 4 maggio alle 17 presso l'Angolo della Musica-Libreria Mondadori di Udine in via Aquileia 89.

L'iniziativa

L'incontro sarà introdotto e moderato dal critico musicale Ugo Falcone, che dialogherà con i tre componenti degli Aritmia: Cristian Missana (voce), Matteo Borro (batteria, percussioni e voce) e Giovanni Scuor (chitarre, effettistica e voce); Missana è l’autore dei testi, cantati tutti in italiano, mentre Borro e Scuor sono gli autori delle musiche. Durante l’incontro pubblico verranno presentati tutti e cinque i brani dell’ep, prodotto da Simone Zigo Cescutti e dagli stessi Aritmia, saranno proiettati anche alcuni filmati. Ingresso libero.

La storia del gruppo

La band si è costituita nel marzo del 2017 dalla stretta amicizia dei tre componenti, tutti originari della provincia di Udine: inizia, in tal modo, un lungo periodo di creazione artistica, dedicata alla composizione di brani di propria composizione cantati rigorosamente in italiano. Provenendo da diverse esperienze in ambito musicale riescono fin da subito a trovare un’intesa, uno spazio in comune dove sperimentare nuove sonorità. Quello che emerge fin da subito è la spiccata naturalezza e comunicabilità del materiale testuale, interamente composto tra le mura della sala prove, accompagnato da sfumature musicali elettroniche talvolta dolci e soffici, talvolta graffianti, dure e rock. Nel 2018 la band ha fatto uscire uscire tre singoli, 'Restiamo insieme', 'Via da me' e 'Daisy', accompagnati da belli e accattivanti video che hanno ottenuto un buon riscontro sia di critica che di pubblico. Infine, nel gennaio 2019 è uscito il primo cd-ep intitolato 'Sono solo canzoni' (contenente cinque brani inediti).