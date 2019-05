Lite tra ex fidanzati: lei accoltella lui a una mano

CODROIPO – Un diverbio tra due ex fidanzati ha rischiato di trasformarsi in un fatto di sangue. E’ successo a Codroipo, dove i carabinieri sono stati chiamati a intervenire in un’abitazione dove due persone stavano litigando piuttosto animatamente.

I militari dell’Arma hanno trovato una 21enne con contusioni e lividi vari che aveva ferito a una mano, con un coltello da cucina, l’ex fidanzato 35enne. Il coltello è stato sequestrato mentre la donna è stata denunciata per lesioni personali aggravate.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale per accertamenti. L’uomo se l’è cavata con una prognosi di 10 giorni, la donna di una settimana.