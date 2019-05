A Udine c'è l'Inter: «La squadra può fare qualcosa di importante»

UDINE - «L'Inter è veramente forte, ha campioni veri, esprimono un calcio riconoscibile, ben organizzato. Ma la mia squadra è in crescita dal punto di vista fisico e di intensità anche mentale». Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor nella consueta conferenza stampa della vigilia, presentando l'anticipo di sabato sera (fischio d'inizio alle 20.30) allo stadio Friuli contro l'Inter. A questo punto del campionato, a quattro gare dalla fine, «conta tutto. Contano il calendario e soprattutto come ci presentiamo noi. Abbiamo lavorato tanto in questo periodo e adesso si iniziano a notare i progressi, per noi ora diventa importante iniziare a raccogliere i frutti del lavoro svolto fino ad ora. Domani perciò ci tengo che la squadra faccia qualcosa di importante".

Sul match ha parlato anche l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti: «Abbiamo una partita difficile ma proprio per l'importanza dell'obiettivo diventa fondamentale vincere. Partita decisiva? Lo possono essere tutte, quindi dobbiamo affrontarle nella maniera giusta - ha proseguito -. Giocare in casa di una squadra che lotta per la salvezza a quattro dalla fine è come affrontare uno scontro diretto per il livello di difficoltà. Servirà la stessa attenzione delle gare con Juve e Roma«.