Sicurezza stradale: nuovi impianti a led in città

UDINE - Procede l’opera di sostituzione e installazione di nuovi punti luce dell’illuminazione pubblica da parte dell’amministrazione comunale. Le prossime vie a essere coinvolte negli interventi saranno via Giussani, via Paschini e via Laipacco.

Un intervento da 180 mila euro

In via Giussani e in via Paschini saranno installati rispettivamente otto e quattro nuovi lampioni a led, in continuità con il tracciato dell’impianto di illuminazione esistente; in via Laipacco i nuovi lampioni saranno ventotto e l’impianto sarà realizzato ex novo con l’interramento dei cavi, attualmente aerei, e la demolizione degli attuali pali. Tale scelta è dettata dalla volontà dell’amministrazione di realizzare un percorso ciclo-pedonale che sia il più possibile illuminato e sicuro.

Nello specifico il lavori riguarderanno la realizzazione degli scavi, la posa e il successivo interramento dei cavidotti, la posa impianto di terra, la realizzazione dei plinti di sostegno dei pali e il successivo ripristino manto stradale. Il costo complessivo dell’opera sarà di 180 mila euro. I lavori inizieranno entro il mese di maggio e saranno conclusi entro l’estate.

Opere anche a Udine sud e est

È in fase di analisi e di imminente approvazione il progetto di riqualificazione dell'impianto di alimentazione elettrica a servizio degli impianti di illuminazione pubblica di Udine sud ed Udine est. A seguito di un guasto presso la cabina media tensione di via Zucchi, si è ritenuto indispensabile intervenire con un rifacimento sia per la cabina di via Zucchi che per quella analoga presso piazzale Oberdan, portandole da media a bassa tensione, con notevole riduzione dei rischi di interruzioni dell’illuminazione pubblica. L'intervento su entrambe le cabine, che risalgono agli anni Sessanta del secolo scorso, garantisce l'adeguamento normativo-funzionale dell'impiantistica elettrica a servizio delle cabine di alimentazione degli impianti di illuminazione. Le operazioni propedeutiche all'intervento sono seguite dagli uffici proprio con la finalità di procedere nel più breve tempo possibile. La fine dei lavori è prevista per fine maggio. Le due cabine, sulle quali il costo di intervento è di 40 mila euro l’una, oltre a mettere in sicurezza buona parte della città di Udine renderanno meno difficoltosi sia la manutenzione sia gli interventi straordinari. L’intervento rientra nel programma dell’amministrazione circa la sicurezza pubblica e l’incolumità personale dei cittadini.