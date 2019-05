Sfreccia per le strade di Udine, provoca un incidente e scappa

UDINE – Aveva scambiato viale Venezia per una pista da corsa, ma quella Porsche Cayenne non è passata inosservata a un agente della Questura che venerdì, poco prima delle 7, si stava recando al lavoro. Ha avvisato subito i colleghi della squadra Volante segnalando come la vettura avesse imboccato via Duodo.

Poco dopo lo stesso Suv ha causato un incidente in prossimità di piazzale Cella, davanti a un altro poliziotto. Tutto è avvenuto in pochi istanti tra l’imbocco di via Napoli e via Agrigento, con una Bmw che è stata urtata lateralmente dal Porsche Cayenne a tutta velocità.

Il ‘fenomeno’ sulla Porche, un 30enne di Udine, non si è fermato mentre il conducente della Bmw è rimasto ferito. Per fortuna il poliziotto che ha assistito alla scena aveva già annotato la targa. Non è durata molto, quindi, la fuga del pirata della strada, che è stato denunciato a piede libero per ‘fuga a seguito di incidente stradale con feriti’. Ora rischia anche la sospensione della patente.