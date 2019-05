Udine, aperte le iscrizioni ai centri estivi

UDINE - I Centri ricreativi estivi sono un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico realizzato nei mesi estivi (dopo la chiusura delle scuole) per vivere esperienze di condivisione di accoglienza, per imparare il rispetto, per accrescere la conoscenza attraverso il gioco, la curiosità, lo stupore e la libera espressività attraverso i linguaggi dell'arte e del corpo. Le attività si svolgono con la guida di équipe di esperti animatori in un clima di fiducia e rispetto.

Il Comune di Udine organizza i Centri ricreativi estivi (Cre) per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 11 anni. 'Giocaestate - 3/6 anni': bambini e le bambine sono coinvolti con il gioco in attività espressive, artistiche, e motorie attraverso metodologie di animazione e rappresentazioni teatrali che seguono la traccia di una storia divertente fantastica. Il pranzo e le merende sono preparati in loco e/o in un centro di cottura esterno.

'Giocaestate - 6/11 anni': i partecipanti si divertono a sperimentare praticamente varie attività espressive, artistiche, sportive e soprattutto di gioco per liberare la propria creatività, crescere la propria autonomia e acquisire nuove conoscenze. In ogni turno è prevista una gita in pullman e un'uscita in piscina. Il pranzo e le merende sono preparati in un centro di cottura esterno.

Le iscrizioni dei bambini e bambine ai Centri ricreativi estivi 2019 si fanno esclusivamente online nei seguenti periodi:

dal 6 maggio (ore 9) al 12 maggio 2019;

dal 20 maggio (ore 9) al 26 maggio 2019;

dal 3 giugno (ore 9) al 9 giugno 2019.

Al seguente link, il Regolamento per la frequenza dei Centri ricreativi estivi: http://www.comune.udine.gov.it/files/tematiche/educazione/cre/2019/regolamento.pdf.