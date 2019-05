UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 5 maggio, prevede cielo coperto e giornata fredda per la stagione. Al mattino precipitazioni da moderate ad abbondanti, con quota neve in calo a 700 metri circa, anche a quote inferiori nel Tarvisiano.

Sulla costa soffierà Bora forte con raffiche anche oltre i 100 km orari a Trieste; vento da nord o nord-est, in genere sostenuto, in pianura e sui monti. Dal pomeriggio precipitazioni in genere più deboli e intermittenti.