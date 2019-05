Fvg nella morsa del maltempo: pioggia, neve e mareggiate

UDINE - Il Friuli Venezia Giulia è nella morsa del maltempo. In pianura piove a dirotto, in montagna nevica e sulla costa sono tornate le mareggiata. Il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature. La situazione dovrebbe migliorare nella giornata di lunedì.

La regione è anche stata spazzata da un vento che ha raggiunto i 100 chilometri orari. In Carnia e nel Tarvisiano è tornata a cadere la neve, allontanando ancora l'arrivo della primavera. In pianura si segnala qualche allagamento, così come a Lignano Sabbiadoro, dove è entrata in azione la Protezione Civile.