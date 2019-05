Fiamme nella zona industriale, intervengono i vigili del fuoco

COSEANO – Una squadra dei vigili del fuoco di Udine è intervenuta, poco dopo le 8 di lunedì 6 maggio, nella zona industriale di Coseano per un incendio sviluppatosi all’interno della ditta Bagigi srl.

A quanto pare le fiamme si sarebbero sprigionate da una macchina per la lavorazione della gomma per cause di natura accidentale. Ad andare distrutto sono stati circa 70 chilogrammi di gomma, che ha sprigionato una significativa quantità di fumo.

Per fortuna i danni sono limitati sono al macchinario e non alle strutture del fabbricato.