Gli abeti abbattuti dal maltempo rinascono al teatro greco di Siracusa

UDINE - Gli abeti rossi del Friuli Venezia Giulia, abbattuti dalla tempesta 'Vaia' che nell'ottobre 2018 ha colpito anche i boschi del Friuli Venezia Giulia, rinascono sulla scena de 'Le Troiane' al 55° Festival del Teatro greco di Siracusa.

L'amministrazione regionale, in collaborazione con il Consorzio Innova Fvg, è infatti presente a Siracusa per allestire la scenografia della tragedia di Euripide, che narra della malasorte delle donne troiane prigioniere, rese schiave e soggiogate dai greci vincitori della guerra di Troia. Il progetto scenico, pensato dall'architetto Stefano Boeri per il Teatro di Siracusa, dove verrà messo in scena lo spettacolo tra il 10 maggio e il 23 giugno, porta in Sicilia molti degli abeti rossi schiantati dalla tempesta, abeti che qui si fondono con un luogo di valore architettonico inestimabile a dare un profondo segnale di rinascita e di riqualificazione.

Il Consorzio Innova Fvg ha individuato le competenze presenti sul territorio regionale, coordinate dal Consorzio dei Boschi Carnici nelle attività di recupero del materiale legnoso, cogliendo l'opportunità per la Regione di partecipare ad un evento di grandissimo spessore culturale.