Hit Super Jackpot: anche un friulano tra i vincitori

UDINE - Il nuovo gioco progressivo alle slot Hit Super Jackpot che collega 40 slot in 6 casinò del Gruppo Hit con un unico complessivo montepremi, ha erogato lo scorso sabato ben 3 vincite jackpot, per una somma totale di oltre 207 mila euro. Il jackpot, che parte da 50.000 euro, collega ben 40 slot della serieTree of Wealth (Scientific games) con numerosi giochi più apprezzatti dai giocatori, fra cui anche Duo Fu Duo Cai.

La prima vincita del jackpot progressivo, attesissimo durante le feste di primo maggio tra i ospiti dei casinò del gruppo Hit, è stata registrata nel pomeriggio del sabato 4 maggio al Casinò Perla di Nova Gorica. A diventare protagonista come primo vincitore della storia di Hit Super Jackpot è stato un giocatore proveniente dalla Sicilia, vincendo 106.377,15 euro. Il 'Saturday Fever' si è poi spostato al Casinò Korona di Kranjska Gora, dove a sorpresa è arrivato un nuovo jackpot progressivo della somma di 50.109,80 euro. Questa volta a vincere è stata un’ospite fedele dalla Carinzia austriaca, arrivata in gita a Kranjska Gora con la figlia e il genero. Poco prima di mezzanotte, le celebrazioni si sono nuovamente spostate al Casinò Perla, dove il jackpot progressivo, questa volta nella somma di 50,630,52 euro, è stato vinto da un ospite friulano. Considerando che nelle ore pomeridiane al Casinò Perla era già stata pagata una grande vincita e a seguire anche al Casinò Korona, l'ospite non si aspettava di vincere un Hit Super Jackpot.

«Con il Hit Super Jackpot rendiamo ancora più forte il legame fra i centri d’intrattenimento del Gruppo Hit. Sì tratta di una delle novità pensate per i clienti con la fine di migliorare sempre di più l’esperienza di gioco, i servizi alberghieri e di ristorazione firmati Hit Universe of fun, che ci collocano tra le realtà turistiche più apprezzate in Europa», spiega Lavra Peršolja Jakončič, responsabile comunicazioni esterne del Gruppo Hit.