In viaggio con 1,3 kg di marijuana: arrestata 29enne nigeriana

UDINE - Aveva nascosto in una borsa termina più di un chilogrammo di marijuana. Per questo una cittadina nigeriana di 29 anni, residente in Veneto, è stata arrestata sabato pomeriggio dagli agenti della Polizia di Stato. Il controllo è scattato da personale in borghese dopo essere scesa da uno dei treni in viaggio sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste.

A insospettire gli agenti della Squadra Mobile di Udine e Trieste in servizio nella stazione di Udine sono stati gli atteggiamenti della donna, particolarmente agitata per il controllo. Per questo le verifiche sono state più minuziose, e hanno portato al ritrovamento, nella borsa termica, di due involucri contenenti complessivamente 1,3 kg di marijuana oltre a denaro in contanti pari a 1.000 euro.

Nei confronti della 29enne sono scattate le manette e la donna è stata accompagnata nel carcere di Trieste.