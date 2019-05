Cassetto digitale dell’imprenditore: Pordenone-Udine ai vertici in Italia

UDINE - Con ben 9 mila 500 imprese aderenti, il 12,5% del totale, quello della Camera di Commercio di Pordenone-Udine si conferma stabilmente il territorio in cui gli imprenditori utilizzano maggiormente il 'Cassetto digitale dell’imprenditore', servizio online delle camere di commercio realizzato da InfoCamere, che garantisce alle imprese, in modo gratuito, di accedere sempre a tutta la documentazione della propria azienda conservata nel Registro delle Imprese, di averla cioè a portata di smartphone o computer in qualsiasi momento, in modo facile e sicuro.

Tra i documenti accessibili ci sono le visure (anche con il servizio di traduzione in inglese), ma anche statuto e bilanci e tutte le pratiche inviate al Suap. Prossimamente, 'aprendo' il cassetto digitale, l’imprenditore troverà anche le fatture elettroniche. Il dato aggregato Pordenone-Udine è del 12,5%, ma tutto il Fvg è ai vertici: al terzo posto, dopo Aosta, c’è la Venezia Giulia con 10% di adesioni. Elevatissimo anche il numero di documenti scaricati, che supera i 14 mila 300, come le nuove adesioni, che solo in questi primi mesi dell’anno sono state 1907. «È un segnale importante – spiega il presidente della Cciaa di Pn-Ud Giovanni Da Pozzo –, perché ci fa capire come le nostre imprese siano attente e sensibili alle iniziative di semplificazione della burocrazia, grazie alla rete. Questo importante servizio aggiunge un tassello importante all’attività di promozione e sensibilizzazione in tema di digitalizzazione dei rapporti tra imprese e Pa che la nostra Cciaa, così come tutto il sistema camerale, sta portando avanti con impegno e con sempre nuove iniziative».

Per accedere al Cassetto digitale è sufficiente digitale http://impresa.italia.it ed essere in possesso delle identità digitali che consentono di identificare il cittadino-imprenditore: lo Spid (il Sistema Pubblico di identità digitale) o la Cns (la Carta Nazionale dei Servizi). Per aprire il cassetto digitale o per informazioni su come avere l’identità digitale si può contattare la Camera di commercio di Pordenone-Udine, collegandosi tramite www.pnud.camcom.it.