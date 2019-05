Europei Under 21: sulle strade i bus Saf 'brandizzati'

UDINE - Sono pronti e già in circolazione i due autobus della flotta Saf personalizzati con i colori e le grafiche del Campionato Europeo di Calcio Under 21, che si svolgerà a Udine tra il 17 e il 30 giugno 2019, data della finalissima che sarà disputata allo stadio Friuli.

I due mezzi circoleranno coprendo ogni giorno una tratta urbana diversa, con particolare attenzione alla linea 1, la più frequentata dai cittadini, e alla 9, che passa davanti allo Stadio Friuli.

Nei prossimi giorni inoltre un truck promozionale, a cura dei Comuni di Udine e Trieste e in collaborazione con PromoTurismoFvg, raggiungerà varie località in Austria, Serbia, Slovenia e Croazia. Per tutte queste azioni il Comune di Udine investirà 300 mila euro, metà dei quali saranno restituiti dalla Figc.