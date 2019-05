Si dichiarano nullatenenti ma vivono nel lusso: la Suprema Corte conferma la condanna

UDINE - Il 7 marzo scorso la Suprema Corte ha deciso in merito ai ricorsi che 8 soggetti di etnia rom avevano presentato contro il provvedimento della Corte d’Appello di Trieste del 13 marzo 2018 con il quale veniva disposta la confisca dei loro beni. In particolare la Cassazione ha rigettato i gravami proposti da 6 ricorrenti condannandoli al pagamento delle spese processuali, e ha dichiarato inammissibili ulteriori due ricorsi condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa della Ammende. Una vicenda che rappresenta l’epilogo di un’attività d’indagine patrimoniale sviluppata dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Udine su delega della Procura della Repubblica del capoluogo friulano. In particolare all’esito delle indagini, era stato eseguito un primo sequestro di beni disposto dal Tribunale di Udine di due camper e due autovetture per un valore complessivo stimato di circa 300.000 euro.

Tuttavia la Procura friulana, ritenendo necessario approfondire ulteriormente quanto emerso dalle indagini con riferimento al curriculum criminale dei soggetti coinvolti costituito da una sistemica conduzione nel tempo di attività di truffa e furti, per i quali, alcuni dei conseguenti processi erano anche culminati con condanne definitive; alla puntuale ricostruzione dell'elevato tenore di vita dei proposti, che ha consentito di dimostrare la sproporzione tra il valore dei beni oggetto di sequestro e i redditi nulli, dichiarati dai soggetti coinvolti; al fatto che i destinatari delle misure risultassero abitualmente dediti ad attività criminali, palesando un elevato tenore e stile di vita e, grazie ai proventi di tali attività, avevano accumulato via via un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare, propose ricorso alla Corte d’Appello di Trieste contro il decreto emesso dal Tribunale di Udine.

Il 13 marzo 2018 la Corte giuliana si espresse nel merito disponendo la confisca di due appartamenti riconducibili ad alcuni dei proposti, rispettivamente sedenti in Tricesimo e Treppo Grande, confermando altresì i provvedimenti emessi sui veicoli già citati. I beni quindi ora saranno tolti ai soggetti destinatari del provvedimento e affidati all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati che ne disporrà il reimpiego a fini istituzionali.