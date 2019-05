Auto finisce fuori strada: ferita una ragazza

REANA DEL ROJALE - Incidente stradale, nella tarda mattinata di giovedì 9 maggio, a Reana del Rojale, nell'area commerciale di via Nanino. Una Fiat 500 è uscita di strada in maniera autonoma finendo in un parcheggio e scontrandosi con una vettura in sosta.

A restare ferita è stata una ragazza, che è stata accompagnata in Pronto soccorso per accertamenti da un'ambulanza del 118. Sul posto, per i rilievi, è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri.

Resta da chiarire la dinamica del sinistro: la ragazza potrebbe avere perso il controllo del'auto per una distrazione o per un malore.