Addio al re dei barman friulani: è morto Fausto Liani

UDINE - Addio a Fausto Liani, il re dei barman friulani. Classe 1952, Liani è morto nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio all'ospedale di Udine, dove si trovava ricoverato in seguito a una grave malattia. Dal 2007 gestiva il bar Liberty all'angolo tra viale Ledra e via Mentana, dove ha continuato a soddisfare i suoi clienti con professionalità e competenza.

Fin dagli anni '70, però, era conosciuto in città e nei dintorni per i suoi locali: prima il Colle Verzan di Tarcento, poi il Savio e il Pierrot a Udine. I politici e i vip nottambuli passano spesso da lui per uno stuzzichino o un cocktail. Un vero personaggio, che gli amici più stretti erano soliti chiamare 'il ruvido'.

I funerali di Fausto Liani non sono ancora stati fissati. E' probabile possano tenersì lunedì 13 maggio.