A Udine torna Bimbimbici: tutti in sella domenica 12 maggio

UDINE - Giunta alla ventesima edizione, domenica 12 maggio torna in oltre 200 città di tutta Italia Bimbimbici, l’iniziativa promossa da Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per incentivare la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e i giovanissimi, a partire dagli spostamenti quotidiani tra casa e scuola. Anche a Udine parteciperà all’iniziativa grazie all'attivismo del negozio di biciclette Marino Rossi e a Orto in Tasca.

La partenza della pedalata è prevista alle 9.30 in piazzetta Antonini. Alle 10.30 sosta rinfresco in piazzale Valle del But con esibizione di Bmx. Alle 11 ripartenza per arrivare, verso le 12, al parco Moretti per la festa finale. Alle 12.30 bicilotteria e saluti finali. Per informazioni e iscrizioni, Andrea Rossi, 3922301304 (info@marinorossi.com).

«Bimbimbici è una delle iniziative storiche di Fiab cresciuta anno dopo anno con l’adesione, al fianco delle nostre associazioni sul territorio, di tantissime amministrazioni locali, scuole, circoli e realtà che si sono fatti promotori di una manifestazione pensata proprio per incentivare l’uso bicicletta fin dalla tenera età, quale modalità positiva per la salute e per l’ambiente che ci circonda», dice Alessandro Tursi neo presidente di Fiab. Bimbimbici 2019 si svolge nella Giornata Nazionale delle Bicicletta, istituita nel 2010 dal Ministero dell’Ambiente per sensibilizzare e valorizzare le diverse iniziative a favore della mobilità sostenibile, ed è patrocinata da Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anci, Euromobility, Confindustria-Ancma.