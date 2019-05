Giovane spacciatore scoperto e denunciato a Udine Est

UDINE - I carabinieri della stazione di Udine Est, coadiuvati dai colleghi di Remanzacco, hanno eseguito un decreto di perquisizione a carico di un 19enne della zona trovandolo in possesso di sostanza stupefacente. Per questo il giovane è stato denunciato per detenzione e spaccio di droga.

Nella casa del 19enne i carabinieri hanno trovato 8 grammi di hashish, 7,4 grammi di marijuana e 35 pastiglie di xanax, oltre a un bilancino di precisione e a 4 telefoni cellulari. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.