Lite in Borgo Stazione: un uomo ferito con una bottiglia rotta

UDINE – Nonostante l’intensificazione dei controlli, la zona di Borgo stazione si conferma ancora ‘calda’ per quanto riguarda l’ordine pubblico. Nella giornata di sabato i carabinieri sono intervenuti dopo una rissa avvenuta in prossimità del McDonald’s.

Da quanto riferito dalle forze dell’ordine (sul posto, oltre ai carabinieri sono intervenute anche le Volanti della Polizia) due extracomunitari hanno iniziato a discutere all’interno del locale per poi uscire all’esterno per regolare i conti. Uno dei due contendenti ha colpito con una bottiglia rotta l’altro ferendolo al collo e a un orecchio.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e portato in Pronto soccorso. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi.