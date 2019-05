In Borgo Stazione la prima Festa della Mamma

UDINE - 'Udin'Arte - Arte e Sport tra le magnolie' presenta la prima Festa della Mamma a Udine, sostenuta dal quartiere, in programma domenica 12 maggio in via Roma dalle 10 alle 21. Si tratta di un progetto sviluppato per ritrovare la bellezza, l’arte, l’apertura, l’interazione tra le persone per cercare di trasmettere gli elementi fondamentali e fondanti del percorso umano nella maniera più libera possibile, proponendo divertimento e riflessione.

L'Associazione AspicCounseling & Cultura Aps propone, in una ottica integrata con gli esercenti della zona, di dedicare la giornata a quella che sarà la prima Festa della Mamma a Udine poiché, spiega la Anna Degano, presidente dell'Aspic, «la mamma è un elemento trasversale, accogliente e non giudicante, conciliante, che permette l'integrazione dei popoli e che inoltre favorisce il tema dell'appartenenza». L'iniziativa benefica dedicherà la giornata alla valorizzazione artistica (promossa dal gruppo 'Italian Secret') e sportiva, dato il coinvolgimento delle associazioni per le attività ludiche, culturali e motorie (subacquea, tennis, pallavolo, basket, rugby, speleologia, danza, pattinaggio, thai chi, scacchi, rievocazione storica...) nella via che è il biglietto da visita della nostra città. Infatti, via Roma tutti i giorni, e non solo quando fioriscono le magnolie, è un luogo di ritrovo sia per chi ci lavora sia per chi vuole bere un aperitivo in relax!

Negli ultimi anni la via è stata erroneamente collegata solo ad eventi sgradevoli, tralasciando invece tutto il positivo: l'evento 'Udin'Arte' e gli sviluppi a esso associati invece possono, con la collaborazione di tutti, dimostrare che nello stesso posto si possono ritrovare e continuare a promuovere i temi di cui sopra. 'Udin'Arte' è stata ideata da Daniele Casoni assieme a Sara Adorinni, Matteo Tomasello, Mattero Sardo, Carlo Conti, in collaborazione con il presidente del 'Consiglio di Quartiere Udine Centro' Gary Di Qual, in collaborazione con 'Athena: città della psicologia', con anche il supporto, contributo e patrocicinio del Comune di Udine e con il patrocinio del Club UNESCO di Udine.