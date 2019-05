UDINE - Incidente stradale, nella serata di sabato 11 maggio, in viale Ungheria, a Udine. Il fatto è accaduto verso le 22, quando una Fiat 500, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo ruote all'aria, a poca distanza da piazzale D'Annunzio.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. La conducente è stata portata in ospedale per accertamenti.