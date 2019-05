Che tempo farà lunedì 13 maggio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 13 maggio, prevede cielo in prevalenza coperto con probabili piogge sparse intermittenti in genere deboli, sui monti nevicate oltre i 1.300-1.600 metri circa, specie su Alpi e Prealpi Giulie, sul Tarvisiano a 900 metri circa.

Soffierà vento da nord-est, anche forte sui monti in quota, specie sulle zone orientali, da moderato a sostenuto sulla pianura; Bora da sostenuta a forte sulla costa, con raffiche a Trieste e anche sul Carso intorno a 100 km orari.