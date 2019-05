I vicini non lo vedono da qualche giorno: 65enne trovato morto in casa

UDINE - I vicini non lo vedevano da qualche giorno, nonostante le finestre di casa fossero rimaste aperte. Così hanno avvisato il 112, che ha fatto intervenire, oltre a una pattuglia dei carabinieri, anche i vigili del fuoco. E così è stato scoperto il corpo senza vita di un 65enne residente in via Baldasseria Media.

Il fatto è avvenuto sabato 11 maggio. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118, ma per l'uomo, che abitava da solo, non c'è stato nulla da fare. Sul corpo dell'uomo sono state ritrovate alcune ecchimosi che, in un primo momento, aveva fatto pensare a una morte violenza (anche considerando le finestre rimaste aperte), ma gli approfondimenti eseguiti hanno escluso il coinvolgimento di terzi nella morte del 65enne.