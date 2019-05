Grave incidente sull'A4: chiuso il tratto tra Villesse e Palmanova

PALMANOVA - Un incidente grave accaduto in A4, fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia verso le 16.30 di lunedì 13 maggio, sta congestionando il traffico e ha richiesto la chiusura del tratto interessato. Un camionista ha perso la vita e un altro è in gravi condizioni.

La dinamica è incerta: probabilmente si è trattato di un tamponamento fra quattro mezzi pesanti. Non si hanno ancora notizie certe sulle condizioni dei feriti. Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 115, l’elisoccorso, il 118 e i soccorsi meccanici.

Per consentire agli operatori di svolgere tutti gli interventi di soccorso è stata chiusa l’entrata di Villesse in direzione Venezia e istituita l’uscita obbligatoria a Villesse. Attualmente (ore 17) ci sono rallentamenti per curiosi fra Palmanova e Villesse verso Trieste e code in entrata alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia.