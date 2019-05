Che tempo farà martedì 14 maggio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 14 maggio, prevede Cielo in prevalenza nuvoloso, con possibili maggiori schiarite al mattino e sulle zone occidentali, maggiore copertura nuvolosa invece al pomeriggio ed in serata. Soffierà vento da nord-est, anche forte al mattino, da moderato a sostenuto in giornata; Bora da sostenuta a forte sulla costa, specie al mattino, poi un po' in calo. La probabilità di precipitazioni è piuttosto bassa. Temperature in calo.