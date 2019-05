I prodotti food&wine del Fvg su 'Il Rosario della Sera' di Fiorello

UDINE - Nell’ambito della promozione dell’offerta turistica enogastronomica del Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo Fvg ha stretto un accordo con la popolare emittente radiofonica Radio Deejay per far parlare dei prodotti food&wine del territorio in uno dei programmi più seguiti, 'Il Rosario della Sera' condotto da Fiorello.

Uno spot in cui si parlerà della Strada del Vino e dei Sapori andrà in onda fino a domenica 19 maggio per due volte al giorno durante gli intervalli, ma soprattutto ci saranno delle citazioni 'live' durante 'Il Rosario della Sera' in onda dalle 19 alle 20.

Con questa operazione PromoTurismo Fvg punta a raggiungere non solo gli esperti di enogastronomia, ma un nuovo target di turisti che in un viaggio cerca il piacere della buona tavola: quello che gli si propone è di percorrere una strada unica, che idealmente collega la costa con l’area montana del Friuli Venezia Giulia, passando per i vigneti e le colline dell’entroterra regionale, in cui si trovano con prodotti e servizi su misura per gli appassionati del mondo enologico e agroalimentare.