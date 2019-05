UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 15 maggio, prevede cielo in prevalenza coperto, con possibili piogge sparse intermittenti in genere deboli.

Sui monti nevicate, specie sulle Alpi Giulie, inizialmente oltre i 1.000-1.200 metri circa, poi la quota sarà in rialzo. Probabile vento da nord-est da moderato a sostenuto in quota e Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, in calo verso sera.