Colpito da un malore mentre taglia l'erba: morto un uomo a Tolmezzo

TOLMEZZO - Stava tagliando l’erba in giardino quando è stato colto da un malore. E’ successo martedì 14 maggio verso le 18 a Tolmezzo. Nonostante l’intervento del personale del 118, giunto a bordo di un'ambulanza dal vicino ospedale di Tolmezzo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima è un uomo di 64 anni.

Cause naturali

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia locale di Tolmezzo che hanno accertato come si sia trattato di una morte per cause naturali, e di un arresto cardiocircolatorio in particolare. La salma è stata quindi messa a disposizione della famiglia per l'organizzazione dei funerali.