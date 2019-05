Opere pubbliche: il rifacimento di via Aquileia partirà il 10 giugno

UDINE – Finalmente ci siamo. C’è una data per l’avvio dei principali cantieri nella città di Udine. Il 10 giugno partirà quello per il rifacimento di via Aquileia. Negli stessi giorni cominceranno anche i lavori di via Mercatovecchio. La conferma è arrivata dal vicesindaco Loris Michelini.

Per anticipare le critiche di residenti e commercianti, Michelini assicura che tutto sarà finito prima di Natale. Qualche disagio, invece, resterà per Friuli Doc. Intanto lunedì 20 maggio alle 17.30, in sala Ajace, ci sarà un’assemblea pubblica con i residenti e gli operatori di via Aquileia per spiegare nei dettagli l’intervento. L’opera è stata appaltata alla Battistella spa di Pasiano di Pordenone: saranno spesi 800 mila euro (è previsto anche il rifacimento di un tratto di via Gemona, quello compreso tra piazza San Cristoforo e via Giovanni da Udine) e serviranno 130 giorni per completare i lavori.

Due cantieri che costringeranno Saf a rivedere i percorsi dei bus, sperimentando così quello che potrà essere la nuova rete del trasporto pubblico locale.