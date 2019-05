Camion invade la corsia opposta e sventra la fiancata di un'auto

MAJANO - Ha rischiato grosso l’automobilista che mercoledì mattina si è visto venire addosso un Tir. E’ accaduto poco dopo le 8 a Majano, lungo la strada regionale 463, all’altezza di Tiveriacco. Una Volkswagen è stata centrata lateralmente dall’autoarticolato, un Mercedes Actros della ditta Tonello. A causare il sinistro sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico del mezzo pesante, che inevitabilmente ha perso il controllo invadendo la corsia opposta.

(© Luigino Venchiarutti)

Nell’incidente è stata coinvolta anche una seconda auto, che è finita nel fosso per evitare i mezzi che sbarravano la strada. Sul posto vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118 con due ambulanze e con l’elisoccorso. Ferito l’uomo alla guida della vettura sventrata dal camion. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. E’ stato portato in ospedale per accertamenti anche l’autista del Tir.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi.