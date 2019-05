Da Miss Alpe Adria al Festival di Cannes: l'esperienza di due bellezze friulane

UDINE - Da sempre trampolino di lancio internazionale, questa volta il beauty contest Miss Alpe Adria International ha selezionato due bellezze friulane per una magica avventura al Festival del Cinema di Cannes. Un evento nell’evento, per le studentesse diciannovenni Sonia Malisani (di Bertiolo) e Federica Manzini (di Gradisca d’Isonzo), che sfileranno sotto i riflettori di 'Miss Cannes Film Festival' partecipando inoltre alle riprese della serie televisiva scritta proprio per l’occasione.

Sarà il padiglione americano, presso il Village International, ad accogliere le modelle che durante la loro permanenza in Costa Azzurra saranno impegnate in servizi fotografici e parteciperanno a un esclusivo yacht party nel suggestivo e celebre porto di Cannes. Nonostante la giovane età, Sonia e Federica hanno già avuto l’occasione di sfilare su prestigiose passerelle in Italia e all’estero e hanno raccolto importanti titoli. Attualmente, Sonia è Miss Alpe Adria Italia in carica e Federica è Testimonial Città Fiera 2019.