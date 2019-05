Resta coinvolto in un incidente, scappa e poi esce di strada: era ubriaco

LATISANA – Prima è rimasto coinvolto in un incidente ed è scappato senza lasciare i propri dati all’altro automobilista coinvolto. Poi è uscito di strada in maniera autonoma. Una condotta spiegata poco dopo dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Latisana, che sottoponendolo all’alcoltest hanno scoperto come si fosse messo alla guida da ubriaco.

Per questo un 39enne della zona è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. I militari dell’Arma hanno provveduto al ritiro della patente e al sequestro amministrativo del veicolo.