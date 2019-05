Soft skills: incontro al Ditedi dedicato al Personal&Public Speaking

TAVAGNACCO – Ultimo appuntamento della serie di incontri sulle «soft skills» promossa dal Distretto delle Tecnologie Digitali per la valorizzazione delle risorse umane delle imprese Ict e per la crescita personale dei professionisti del digitale. Venerdì 17 maggio dalle ore 9, nel Knowledge Center di via L’Aquila 1, a Tavagnacco, si parlerà al Personal&Public Speaking.

I partecipanti impareranno le tecniche per gestire l'emotività nel parlare a gruppi di persone, mantenendo sicurezza e centratura, oltre ad apprendere le giuste strategie per creare immediata connessione e sintonia col proprio pubblico, anche attraverso l'utilizzo del linguaggio del corpo e della voce. La lezione sarà tenuta da Marta Botteon e Martina Scarazzato.

L’incontro precedente, che ha avuto un buon riscontro in termini di partecipanti, ha trattato i temi della leadership come abilità per guidare non solo se stessi, ma anche gli altri, e dell'empatia, caratteristica che risulta più fondamentale per una comunicazione efficace, nonché elemento sempre più indispensabile per le figure di leader.