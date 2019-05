L'Università di Udine ha un nuovo rettore: eletto Roberto Pinton

UDINE - L'Università di Udine ha un nuovo rettore: il professor Roberto Pinton è stato eletto giovedì pomeriggio con 326 voti. L'altro contendente rimasto in corsa, Andrea Zannini (dalla corsa al rettorato si era ritirata Antonella Riem) ha ricevuto 201 voti. Pinton succede ad Alberto Felice De Toni.

Questo il commento del sindaco Pietro Fontanini: "Il migliore augurio che posso fare al nuovo Rettore Roberto Pinton è quello di riuscire a raggiungere la piena attuazione della vocazione con cui, quarant’anni fa, è nata la nostra Università. Occorre infatti che l’istituzione accademica si ponga sempre più non solo come elemento di stimolo all’innovazione, alla produzione e allo sviluppo ma anche e soprattutto come punto di riferimento civile, sociale e culturale per tutto il Friuli. Oggi dobbiamo tornare ad essere un modello a livello nazionale e internazionale e questo modello deve nascere dall’Università. Buon lavoro».