Stroncata da un malore in casa: muore infermiera 41enne

LATISANA - Lutto nella comunità di Latisana, dove un'infermiera di 41 anni, Emanuela Pappalardo, è stata trovata prima di vita nella sua abitazione. La scoperta è stata fatta da una vicina giovedì mattina, che uscendo di casa ha notato scopa e la paletta sul pianerottolo con la porta lasciata socchiusa. Non ci ha fatto caso ma al rientro, poichè non era cambiato nulla, ha iniziato a preoccuparsi. E' stato quindi lanciato l'allarme.

La donna, originaria della Sicilia, lavorava nell'ospedale di Latisana. Viveva da sola in via Goldoni. Il suo corpo è stato trovato nella camera da letto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. E' probabile che la 41enne sia stata colpita da un malore.