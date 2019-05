I ladri le rubano in casa mentre è nell'orto: bottino da 10 mila euro

MARTIGNACCO - Era uscita di casa per lavorare nell'orto. Un'ora in tutto. Al rientro l'amare sorpresa: i ladri le hanno messo a soqquadro l'abitazione, riuscendo a trovare soldi e gioielli per un valore stimato di 8-10 mila euro. E' sparito anche un borsello da donna. E' accaduto giovedì 16 maggio a Martignacco, attorno alle 16.

A denunciare l'accaduto ai carabinieri di Feletto Umberto è stato il genero della donna. I ladri hanno approfittato della momentanea assenza della proprietarie per introdursi nella villetta singola a due piani lasciata aperta. Sono in corso le indagini del caso.