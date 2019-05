Caduto in moto giovedì: centauro 67enne muore in ospedale

UDINE - E' morto in ospedale il centauro coinvolto giovedì in una caduta davanti alla sede dell'Udinese Calcio mentre si trovava in sella alla sua motocicletta. La vittima si chiama Silvano Mecchia, 67 anni, residente in città.

Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro verificatosi in viale Candolini. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi in seguito all'intervento dei sanitari del 118. Portato al Santa Maria della Misericordia, il suo cuore ha smesso di battere due giorni dopo la caduta.

La sua Indian Scout ha prima toccato il cordolo dell’aiuola, poi è finita sull’asfalto, sbalzando il 67enne a qualche metro di distanza. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio.