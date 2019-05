Sapori Pro Loco chiude con uno showcooking di Gloria Clama

CODROIPO - Gran finale a ingresso gratuito domani domenica 19 maggio per per la diciottesima edizione di Sapori Pro Loco, manifestazione tutta dedicata alle tipicità del Friuli Venezia Giulia organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, a Villa Manin di Passariano di Codroipo. Arriverà infatti Gloria Clama, la finalista di Masterchef Italia dove ha portato alla ribalta il gusto della cucina friulana in generale e carnica in particolare. Stand enogastronomici al coperto e aperti continuamente dalle 10 fino a sera inoltrata.

Il programma della giornata

Quattro gli appuntamenti da non perdere al coperto nello Spazio Incontri (allestito con le sedie dell'Italian Chair District) nel programma di eventi curato da PromoTurismo Fvg. Alle 11 laboratorio per bimbi dai tre anni a salire 'Mamma ho fatto gli gnocchi! Laboratorio di cucina per bambini con Ciccio Pasticcio', a cura del maestro di cucina Germano Pontoni con i suoi aiutanti (partecipazione gratuita ma su prenotazione fino esaurimento posti disponibili, recarsi all'Infopoint di Sapori Pro Loco).

Alle 14.30 il maestro di cucina Germano Pontoni tornerà allo Spazio Incontri per presentare il suo libro, con show cooking, 'In punta di dita', con assaggio proprio 'in punta di dita' per gli spettatori presenti.

Alle 16 percorso di degustazione guidata sui vini regionali con l'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia 'I Vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia' (partecipazione gratuita ma su prenotazione fino esaurimento posti disponibili, recarsi all'Infopoint di Sapori Pro Loco).

Dalle 18 spazio a Gloria Clama

Alle 18 ecco Gloria Clama, finalista all'ottava edizione di Masterchef Italia dove ha stupito i giudici con le sue creazioni culinarie che hanno omaggiato la cucina regionale e quella carnica in particolare, la quale condurrà uno show cooking con una selezione del ricco patrimonio agroalimentare del Friuli Venezia Giulia.