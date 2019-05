Rubano dal supermercato e spintonano un vigilantes: denunciate 2 persone

UDINE - Le squadre Volanti della Polizia di Stato ha denunciato un cittadino brasiliano di 36 anni e una sedicenne friulana, entrambi residenti a Udine, per aver rubato generi alimentari e alcolici dal supermercato Eurospar di viale Leonardo da Vinci. Non solo, i due, oltre che di rapina impropria, sono accusati di aver spintonato una guardia giurata.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 17 maggio. Ad accorgersi che i due stavano per uscire dal supermercato senza pagare una parte della merce è stata una guardia dell'Italpol, che gli ha impedito di uscire chiedendo di aprire lo zaino. A questo punto il 36enne ha colpito al volto la guardia, spintonandola e dandosi alla fuga. Il vigilantes, dopo essersi ripreso, ha provato a rincorrere i due ladri, ma senza riuscire a fermarli.

I due sono stati rintracciati due ore dopo in via Martignacco. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che dopo averli identificati li ha denunciati. L'uomo è finito nei guai anche per essere stato trovato con due grossi cacciavite nelle tasche.